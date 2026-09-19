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«Пустая трата время». Майкл Портер — об учёбе в университете

«Пустая трата время». Майкл Портер — об учёбе в университете
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28-летний американский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Портер, выступающий за команду «Бруклин Нетс», заявил, что для юных баскетболистов, планирующих связать свою жизнь с профессиональным спортом, получение высшего образования не является необходимостью.

«Это пустая трата времени. Если ты собираешься в НБА, зачем ты сидишь на занятиях, чувак? Я мог бы быть в спортзале [а не на парах]… Некоторые парни относятся к учёбе серьёзно, а другие — усердно тренируются. Но если ты знаешь, что попадёшь в НБА, то тебе плевать на учёбу. Я учился всего шесть месяцев, прежде чем попал в НБА. Тем не менее если некоторые парни играют три или четыре года, они, вероятно, относятся к своему образованию серьёзно», — приводит слова Портера портал Basketball Network.

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