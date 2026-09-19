Гомельский объяснил, почему считает, что «Сан-Антонио» не завоюет титул в грядущем сезоне

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский назвал фаворитов и аутсайдеров грядущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Претендентами на выход в главный финал от Западной конференции будут «Оклахома» и «Сан-Антонио Спёрс». Сюрпризом может стать «Денвер». Разочарования — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». На Востоке претендентов больше — «Нью-Йорк Никс», «Филадельфия Сиксерс», «Бостон Селтикс», «Детройт Пистонс» и «Майами Хит».

Аутсайдером будут «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс». Не думаю, что «Сан-Антонио» удастся выиграть титул. В межсезонье не последовало усиления состава», — написал Гомельский на своём сайте.