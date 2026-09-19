Агент Рыжов: Понкрашов готов и уже начал тренерскую карьеру

Агент Станислав Рыжов, представляющий интересы чемпиона Европы и бронзового призёра Олимпиады в составе сборной России Антона Понкрашова, рассказал о начале тренерской карьеры бывшего баскетболиста.

«Безусловно, Понкрашов готов и уже начал тренерскую карьеру. Говорить о вхождении в чей-то штаб пока рано, но в общем, конечно, он будет тренером в очень-очень скором времени. Не сомневаюсь, что серьёзным командам понадобится такой опыт. В принципе, в России исторически успешными тренерами становились прежде всего разыгрывающие, а он самый сильный разыгрывающий своего поколения. Его игровой интеллект и отношение к делу создают интересное сочетание.

Отношение к делу старой школы, не щадя себя. И понимание современного баскетбола. Сомнений, что он станет успешным тренером, у нас нет. Работаем над этим. Не сомневаюсь, что командам такой опыт понадобится уже сейчас. Естественно, чтобы стать главным, нужно получить тренерский опыт. Нужно «убить» в себе игрока, чем он сейчас занимается», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.