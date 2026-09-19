Президент «Бостона» — о Брауне: решение о его переходе было непростым и совсем не весёлым

Президент «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс прокомментировал решение клуба обменять Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс».

«В конечном счёте самое главное заключается в том, что, когда мы оценивали нашу команду по итогам последних нескольких плей-офф и думали о дальнейшем развитии, мы понимали, что нам необходимо продолжать работать над глубиной состава, чтобы надеяться на возможность как можно дольше оставаться конкурентоспособными. Поэтому было неизбежно, что этот момент настанет.

Для нас это было очень сложное решение. На него повлияло множество факторов. Как я уже говорил, когда у вас два игрока с максимальными контрактами и оба имеют высокий объём владения мячом, приходится принимать определённые решения. Это непросто и совсем не весело. Джейлен — отличный игрок, но мне очень нравится команда, которая у нас есть. И с тех пор мы сосредоточились на себе», — приводит слова Стивенса аккаунт SiriusXM NBA Radio в социальной сети Х.