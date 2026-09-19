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Парма — Автодор, результат матча 19 сентября 2026, счет 91:70, Кубок Урал-Грейта — 2026

«Парма» уверенно обыграла «Автодор» и вышла в финал Кубка «Урал-Грейта»
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В субботу, 19 сентября, на стадионе «Молот» в Перми состоялся второй полуфинальный матч Кубка «Урал-Грейта» — 2026, в рамках которого «Парма» встретилась с «Автодором». Победу одержали хозяева площадки со счётом 91:70 (18:16, 31:20, 16:16, 27:18) и обеспечили себе участие в финале.

Турнир проходит с 19 по 20 сентября. Все матчи предсезонного соревнования проходят на стадионе «Молот».

В турнире, проходящем в формате «Финала четырёх», принимают участие четыре клуба Единой лиги ВТБ: «Уралмаш», «Самара», «Бетсити Парма» и «Автодор».

Расписание турнира:

20 сентября, воскресенье (время московское)

13:00. Матч за третье место, «Самара» — «Автодор»;
16:00. Финал, «Парма» — «Уралмаш».

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