«Парма» уверенно обыграла «Автодор» и вышла в финал Кубка «Урал-Грейта»

В субботу, 19 сентября, на стадионе «Молот» в Перми состоялся второй полуфинальный матч Кубка «Урал-Грейта» — 2026, в рамках которого «Парма» встретилась с «Автодором». Победу одержали хозяева площадки со счётом 91:70 (18:16, 31:20, 16:16, 27:18) и обеспечили себе участие в финале.

Турнир проходит с 19 по 20 сентября. Все матчи предсезонного соревнования проходят на стадионе «Молот».

В турнире, проходящем в формате «Финала четырёх», принимают участие четыре клуба Единой лиги ВТБ: «Уралмаш», «Самара», «Бетсити Парма» и «Автодор».

Расписание турнира:

20 сентября, воскресенье (время московское)

13:00. Матч за третье место, «Самара» — «Автодор»;

16:00. Финал, «Парма» — «Уралмаш».