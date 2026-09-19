Защитник УНИКСа ответил на вопрос о готовности команды к регулярному чемпионату

Защитник УНИКСа Макар Коновалов рассказал о текущей готовности команды к началу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

— Как думаешь, ваша команда сейчас полностью уже готова к регулярному чемпионату?

— На самом деле не так много игр мы сыграли в предсезонке, как хотелось бы, но, думаю, мы уже на подходе к нашей идеальной форме и к сезону будем полностью готовы, — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В эти дни проходят матчи Суперкубка Единой лиги. После группового этапа УНИКС расположился на втором месте в группе Б. Завтра, 19 сентября, казанская команда сыграет в матче за третье место, соперник определится после встречи «Локомотива-Кубань» и «Игокеа».