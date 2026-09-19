«Анадолу Эфес» стал первым иностранным клубом в финале Суперкубка Единой лиги

Турецкий «Анадолу Эфес» стал первым иностранным клубом в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ, который вышел в финал турнира.

На групповом этапе Суперкубка-2026 команда из Стамбула одержала две победы. Сначала «Анадолу Эфес» обыграл «Зенит» со счётом 100:76, а затем взял верх над УНИКСом — 91:79.

Ранее победителями и финалистами Суперкубка становились только российские клубы. В 2021 году в финале ЦСКА обыграл «Зенит» (81:73), в 2022-м «Зенит» победил ЦСКА (71:70), в 2023-м «Зенит» одолел «Локомотив-Кубань» (85:83), в 2024-м ЦСКА оказался сильнее УНИКСа (87:72), а в 2025-м армейцы вновь обыграли санкт-петербургский клуб (96:79).