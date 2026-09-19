«Локомотив» выиграл в матче с «Игокеа» и стал вторым финалистом Суперкубка Единой лиги

Сегодня, 19 сентября, в Москве завершился последний матч группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» обыграл боснийскую «Игокеа» со счётом 88:78 (16:24, 21:20, 29:11, 22:23).

Самым результативным во встрече стал игрок «Локомотива» Патрик Миллер с 19 очками. Также на его счету два подбора и шесть передач с тремя потерями.

Среди баскетболистов боснийской команды отличился Нейт Пьер-Луи, на счету которого 15 очков, один подбор, пять передач, три перехвата и один блок-шот при двух потерях.

В финальном матче за Суперкубок «Локомотив-Кубань» встретится со второй иностранной командой, турецким «Анадолу Эфес». Напомним, действующим победителем т