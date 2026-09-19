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Локомотив-Кубань — Игокеа, результат матча 19 сентября 2026, счет 88:78, Суперкубок Единой лиги — 2026

«Локомотив» выиграл в матче с «Игокеа» и стал вторым финалистом Суперкубка Единой лиги
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Сегодня, 19 сентября, в Москве завершился последний матч группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» обыграл боснийскую «Игокеа» со счётом 88:78 (16:24, 21:20, 29:11, 22:23).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
19 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 78
Игокеа
Лакташи
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Лопатин - 14, Самойленко - 11, Темиров - 10, Хаджибегович - 10, Квитковских - 8, Покушевски - 8, Барашков - 6, Ведищев - 2, Абдулбасиров, Фирсов
Игокеа: Пьер-Луи - 15, Стефанович - 12, Пэнн - 12, Паунович - 10, Армотрейдинг - 8, Ковачевич - 8, Лазич - 6, Гаврилович - 5, Тополович - 2, Антунович, Хрштич

Самым результативным во встрече стал игрок «Локомотива» Патрик Миллер с 19 очками. Также на его счету два подбора и шесть передач с тремя потерями.

Среди баскетболистов боснийской команды отличился Нейт Пьер-Луи, на счету которого 15 очков, один подбор, пять передач, три перехвата и один блок-шот при двух потерях.

В финальном матче за Суперкубок «Локомотив-Кубань» встретится со второй иностранной командой, турецким «Анадолу Эфес». Напомним, действующим победителем т