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Олимпиакос — Реал Мадрид, результат матча 19 сентября 2026, счет 89:93, Суперкубок Евролиги — 2026

«Реал» Мадрид стал обладателем Суперкубка Евролиги, обыграв в финале «Олимпиакос»
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Сегодня, 19 сентября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, завершился финальный матч Суперкубка Евролиги — 2026, в котором мадридский «Реал» встречался с греческим «Олимпиакосом». Матч завершился победой испанского клуба со счётом 93:89 (24:15, 23:28, 28:29, 18:17).

Суперкубок Евролиги . Финал
19 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Олимпиакос
Пирей
Окончен
89 : 93
Реал Мадрид
Мадрид
Олимпиакос: Везенков - 22, Фурнье - 14, Холл - 13, Монтеро - 12, Уорд - 10, Дорси - 7, Ндиайе - 4, Миллер-Макинтайр - 3, Папаниколау - 2, Джозеф - 2, Караяннидис, Джонс
Реал Мадрид: Луваву-Кабарро - 12, Прадилья - 11, Янтунен - 11, Фелис - 11, Маледон - 10, Дек - 8, Кампаццо - 7, Джонс - 7, Тавареш - 6, Абальде - 5, Льюль - 3, Океке - 2

Самым результативным игроком в составе мадридского клуба стал защитник Тимоте Луваву-Кабарро, на счету которого 12 очков, четыре подбора и две передачи с коэффициентом эффективности «+10».

У «Олимпиакоса» лучшим оказался болгарский форвард Александар Везенков с 24 очками. Также он сделал пять подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+25».

Отметим, что в финале Евролиги сезоне-2025/2026 также встречались два этих клуба, однако тогда сильнее оказался греческий коллектив (92:85).

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