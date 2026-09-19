«Реал» Мадрид стал обладателем Суперкубка Евролиги, обыграв в финале «Олимпиакос»

Сегодня, 19 сентября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, завершился финальный матч Суперкубка Евролиги — 2026, в котором мадридский «Реал» встречался с греческим «Олимпиакосом». Матч завершился победой испанского клуба со счётом 93:89 (24:15, 23:28, 28:29, 18:17).

Самым результативным игроком в составе мадридского клуба стал защитник Тимоте Луваву-Кабарро, на счету которого 12 очков, четыре подбора и две передачи с коэффициентом эффективности «+10».

У «Олимпиакоса» лучшим оказался болгарский форвард Александар Везенков с 24 очками. Также он сделал пять подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+25».

Отметим, что в финале Евролиги сезоне-2025/2026 также встречались два этих клуба, однако тогда сильнее оказался греческий коллектив (92:85).