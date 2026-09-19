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Патрик Миллер объяснил неудачную первую половину «Локомотива-Кубань» в матче с «Игокеа»

Патрик Миллер объяснил неудачную первую половину «Локомотива-Кубань» в матче с «Игокеа»
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Капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер объяснил, почему команда не лучшим образом начала победный матч с «Игокеа» (88:78) на групповом этапе Суперкубка Единой лиги.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
19 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 78
Игокеа
Лакташи
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Лопатин - 14, Самойленко - 11, Темиров - 10, Хаджибегович - 10, Квитковских - 8, Покушевски - 8, Барашков - 6, Ведищев - 2, Абдулбасиров, Фирсов
Игокеа: Пьер-Луи - 15, Стефанович - 12, Пэнн - 12, Паунович - 10, Армотрейдинг - 8, Ковачевич - 8, Лазич - 6, Гаврилович - 5, Тополович - 2, Антунович, Хрштич

— Почему «Локо» выглядел не лучшим образом в первой половине сегодняшнего матча?
— Вчера мы потратили немало сил против ЦСКА. Сегодня старались дать энергии с первых минут, но соперник поначалу выглядел немного свежее нас.

— Был в игре с «Игокеа» какой-то момент, когда ты подумал: «Ну всё, пора устроить Miller time»?
— Знаете, да. Когда мы уступали в счёте, стало очевидно, что пора что-то срочно предпринимать, дать огня. Я старался заигрывать партнёров, но в третьей четверти решил сам идти в проходы и набрать несколько очков, чтобы пошла нужная волна. И мы сразу заиграли лучше как команда, — приводит слова Миллера пресс-служба клуба.

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