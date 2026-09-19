Патрик Миллер объяснил неудачную первую половину «Локомотива-Кубань» в матче с «Игокеа»

Капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер объяснил, почему команда не лучшим образом начала победный матч с «Игокеа» (88:78) на групповом этапе Суперкубка Единой лиги.

— Почему «Локо» выглядел не лучшим образом в первой половине сегодняшнего матча?

— Вчера мы потратили немало сил против ЦСКА. Сегодня старались дать энергии с первых минут, но соперник поначалу выглядел немного свежее нас.

— Был в игре с «Игокеа» какой-то момент, когда ты подумал: «Ну всё, пора устроить Miller time»?

— Знаете, да. Когда мы уступали в счёте, стало очевидно, что пора что-то срочно предпринимать, дать огня. Я старался заигрывать партнёров, но в третьей четверти решил сам идти в проходы и набрать несколько очков, чтобы пошла нужная волна. И мы сразу заиграли лучше как команда, — приводит слова Миллера пресс-служба клуба.