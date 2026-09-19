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Ратэн-Мэйс — о возвращении в Единую лигу: счастлив вернуться в особенное место

Ратэн-Мэйс — о возвращении в Единую лигу: счастлив вернуться в особенное место
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Защитник УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс прокомментировал возвращение в Единую лигу ВТБ в составе казанской команды.

«Я счастлив вернуться в особенное место и особенную лигу. После возвращения сюда я получил столько любви и поддержки, поэтому очень рад быть здесь. Надеюсь, этот сезон станет для нас особенным», — сказал Ратэн-Мэйс в видео для телеграм-канала Единой лиги.

Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу 32 года. Канадец выступает на профессиональном уровне с 2017-го. В сезоне-2023/2024 он представлял красноярский «Енисей», став лучшим снайпером Единой лиги ВТБ и лучшим дебютантом, а также набрав 42 очка за матч, что стало третьим результатом в истории лиги.

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