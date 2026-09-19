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Суперкубок Единой лиги: результаты матчей 19 сентября

Суперкубок Единой лиги: результаты матчей 19 сентября
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19 сентября состоялись последние матчи группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026. В рамках третьего игрового дня было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Суперкубок Единой лиги. Результаты матчей 19 сентября:

«Анадолу Эфес» — УНИКС — 91:79.
«Локомотив-Кубань» — «Игокеа» — 88:78.

По итогам группового этапа Суперкубка Единой лиги определились пары команд за итоговые места. «Локомотив-Кубань» и «Анадолу Эфес», занявшие первые места в своих группах, сыграют в финале турнира. ЦСКА и УНИКС, финишировавшие вторыми, встретятся в матче за третье место. «Игокеа» и «Зенит», ставшие третьими в своих группах, разыграют пятую строчку.

Подробный разбор игрового дня:
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