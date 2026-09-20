Вчера, 19 сентября, закончился Суперкубок Евролиги. Дебютный розыгрыш трофея прошёл на «Этихад Арене» в Абу-Даби, ОАЭ. Во второй день было сыграно два матча: за третье место и финальный. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Суперкубок Евролиги. Результаты матчей 19 сентября:

Матч за третье место. «Фенербахче» — «Дубай» — 85:77.

Финал. «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид — 89:93.

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Олимпиакос», обыгравший в финале мадридский «Реал» со счётом 92:85. Однако в розыгрыше Суперкубка испанский коллектив смог взять реванш и забрать первый трофей наступающего сезона Евролиги у греческого клуба.