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Суперкубок Евролиги: результаты матчей 19 сентября

Суперкубок Евролиги: результаты матчей 19 сентября
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Вчера, 19 сентября, закончился Суперкубок Евролиги. Дебютный розыгрыш трофея прошёл на «Этихад Арене» в Абу-Даби, ОАЭ. Во второй день было сыграно два матча: за третье место и финальный. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Суперкубок Евролиги. Результаты матчей 19 сентября:

Матч за третье место. «Фенербахче» — «Дубай» — 85:77.
Финал. «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид — 89:93.

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Олимпиакос», обыгравший в финале мадридский «Реал» со счётом 92:85. Однако в розыгрыше Суперкубка испанский коллектив смог взять реванш и забрать первый трофей наступающего сезона Евролиги у греческого клуба.

Подробнее о матче:
Мадрид ликует! «Реал» вошёл в историю, став первым чемпионом Суперкубка Евролиги
Мадрид ликует! «Реал» вошёл в историю, став первым чемпионом Суперкубка Евролиги
Комментарии