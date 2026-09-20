Миллер — о финале Суперкубка ЕЛ: «Эфес» хочет забрать этот трофей не меньше, чем мы

Капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился ожиданиями от финального матча Суперкубка Единой лиги с «Анадолу Эфес». Встреча состоится 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве в 20:00 мск.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал 20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Анадолу Эфес Стамбул Кто победит в основное время? П1 X П2

«Уверен, что они хотят забрать этот трофей не меньше, чем мы, так что будет интересно. Сейчас всё-таки ещё продолжается предсезонка, и интересно будет посмотреть, что мы уже успели наработать к предстоящему чемпионату. Надо уметь выигрывать такие матчи. Соперник сильный, мы играли против них на прошлой неделе. Надеюсь, на этот раз победим мы. Главное — успеть хорошо восстановиться, всё-таки это будет для нас третий матч за три дня», — приводит слова Миллера пресс-служба клуба.