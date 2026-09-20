«Ты будешь играть. Нет, не будешь». Экс-игрок «Лейкерс» — о периоде в клубе

Бывший форвард НБА Луол Денг рассказал, что в 2016 году «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал с ним четырёхлетний контракт на $ 72 млн, а затем во втором сезоне не позволили ему играть после всего одного матча, решив отдать приоритет молодым игрокам.

«Я хотел остаться в Майами, но Пэт Райли был со мной честен. Он просто сказал: «Я не могу платить тебе такие деньги. Тебе нужно забрать эти деньги». И я подумал: «Знаете что, возможно, у меня больше никогда не будет такой возможности». Но когда мы говорили о переходе в Лос-Анджелес, речь шла о том, что я еду туда играть. Я думал: теперь мне будут хорошо платить, и я хочу, чтобы всё получилось. Поэтому я рискнул и выбрал деньги. Но то, что в итоге произошло, совсем не соответствовало тому, о чём мне говорили».

«Это сильно изменило моё отношение к лиге, к игре и вообще ко всему. Я серьёзно. Да, я получал все эти деньги, но всё было как-то не так. Ощущения были уже не те. Я хотел играть. Хотел быть частью команды. Хотел получить шанс. Но мне сказали: «Мы движемся в другом направлении». Меня не включали в заявку и всё такое».

«Я всегда говорю людям: разговоры менялись постоянно. Прошёл месяц — и мне сказали: «Мы будем выпускать только молодых». Ещё через месяц: «Тебе нужно набрать форму, тренироваться и так далее». Я приводил себя в порядок, тренировался, а потом мы снова садились и мне говорили: «Вообще-то мы решили выпускать молодых». И так продолжалось снова и снова».

«На втором году, во втором сезоне, я уже подумал: «Я больше никогда не хочу здесь играть». Всё было примерно так: «Ты будешь играть. Нет, не будешь. Ладно, будешь». Мой агент пытался что-то сделать, но вы предложили мне такие деньги, а теперь не выпускаете меня на площадку. Почему после этого кто-то ещё захочет дать мне такой контракт? Мне нужно было играть, чтобы другие команды могли меня увидеть, но мне так и не дали играть», — рассказал Денг в подкасте Knuckleheads Podcast.

В сезоне-2016/2017 Денг провёл за «Лос-Анджелес» 56 матчей, набирая в среднем 7,6 очка при 39% реализации бросков с игры. А в сезоне-2017/2018, как он и сказал, сыграл всего один матч.