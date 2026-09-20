«Он ведь россиянин?» Французский разыгрывающий назвал лучшего баскетболиста из России

Французский разыгрывающий «Анадолу Эфес» Мэттью Стразель назвал Алексея Шведа лучшим российским баскетболистом.

«Лучший российский игрок? Алексей Швед? Он ведь россиянин? Да, Алексей Швед», — сказал Стразель, которого цитирует телеграм-канал «Два кольца».

Швед — лучший снайпер в истории Единой лиги ВТБ. В июне 37-летний защитник продлил контракт с казанским УНИКСом до конца сезона-2026/2027.

В настоящее время в Москве проходит Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2026. «Анадолу Эфес» начал турнир с побед над «Зенитом» (100:76) и УНИКСом (91:79), а сегодня, 20 сентября, встретится в финале с «Локомотивом-Кубань».

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал 20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Анадолу Эфес Стамбул Кто победит в основное время? П1 X П2

УНИКС обыграл «Зенит» (78:73), но уступил турецкому клубу (79:91). В матче за третье место казанская команда сыграет с ЦСКА.