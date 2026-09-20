Американский защитник Малик Ньюмэн не сыграет за приморское «Динамо» — источник

Американский защитник Малик Ньюмэн не сыграет за приморское «Динамо» в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ. По информации телеграм-канала «Перехват», клуб и баскетболист прекратят сотрудничество по обоюдному согласию.

Ньюмэн, который уже трижды выступал за «Автодор», присоединился к команде из Владивостока минувшим летом и должен был помочь ей в дебютном сезоне на уровне Единой лиги ВТБ.

Более того, защитник успел принять участие в предсезонных матчах: в игре с «Химками» он набрал 15 очков, сделал шесть подборов и три передачи, во встрече с «Самарой» записал на свой счёт 26 очков, четыре подбора и две передачи, а в матче с «Автодором» отметился 16 очками и шестью результативными передачами.