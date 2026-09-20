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Расписание матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ – 2026 на 20 сентября

Суперкубок Единой лиги: расписание финальных матчей 20 сентября
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В воскресенье, 20 сентября, пройдут финальные игры Суперкубка Единой лиги ВТБ. В четвёртый день турнира будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного дня.

Суперкубок Единой лиги. Расписание матчей 20 сентября (время московское)

Игра за пятое место. «Игокеа» — «Зенит» — 13:00.
Игра за третье место. ЦСКА — УНИКС — 16:00.
Финал. «Локомотив-Кубань» — «Анадолу Эфес» — 19:00.

Участники турнира были разделены на две группы. В группе «А» сыграли ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Игокеа». Победителем группы стал краснодарский коллектив. В группе «Б» встретились УНИКС, «Зенит» и «Анадолу Эфес», лучшей оказалась команда из Турции.

Календарь Суперкубка Единой лиги - 2026
Сетка Суперкубка Единой лиги - 2026
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