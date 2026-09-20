«Я вами горжусь». Тренер «Локо» выступил перед игроками после выхода в финал Суперкубка ЕЛ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович обратился к игрокам команды после победы над «Игокеа» в матче за выход в финал Суперкубка Единой лиги.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал 20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Анадолу Эфес Стамбул Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы сегодня показали две абсолютно разные половины. Это был вопрос просто дополнительных усилий, единства и коммуникации друг с другом. Вы хотели победить, и это единственное. Поздравляю, отдохните как следует, у нас большая игра.

Я хочу, чтобы вы насладились этой большой игрой, по-настоящему насладились, а это значит — выйти и бороться! Да, три игры за три дня, но, ребят, вы заслужили этот финал. Я вами горжусь и хочу выйти с арены ещё более гордым за вас, каким бы ни был финальный счёт», — сказал Томович в видео в телеграм-канале клуба.