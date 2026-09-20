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«Увидите Баркли — арестуйте». Шакил О'Нил — о получении почётного звания в ФБР

«Увидите Баркли — арестуйте». Шакил О'Нил — о получении почётного звания в ФБР
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Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил забавно отреагировал на получение почётного звания в Федеральном бюро расследований (ФБР).

«Некоторые из вас вернутся к своей обычной работе, некоторые отправятся на специализированную подготовку. Некоторые из вас займутся тем же, чем занимаюсь я, — будут работать под прикрытием.

Ну я был под прикрытием… Но я просто хочу сказать, что очень ценю вас, ребята. Поздравляю. Я здесь не ради этого; я здесь ради вас. И если увидите Чарльза Баркли, арестуйте его (смеётся)», — приводит слова Шакила издание Marca.

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