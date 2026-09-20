«Такие матчи делают нас сильнее». Лопатин — о выходе «Локо» в финал Суперкубка Единой лиги

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Лопатин прокомментировал выход команды в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Игра получилась жёсткой, и я рад, что мы с этим справились. С таким уровнем контакта играть интересно, но и очень тяжело. Зато такие матчи делают нас сильнее! Спасибо всем, кто бился, мы заслужили выйти в финал и должны найти силы, чтобы достойно проявить себя в решающей игре. Нас ждёт сильный соперник, который летом перестроил свой состав, чтобы биться за «Финал четырёх» Евролиги. Постараемся показать, что мы тоже выглядим достойно на таком уровне. Нам надо будет проявить максимум энергии и желания выиграть Суперкубок.

Отдельное спасибо нашим фанатам. Очень приятно даже в другом городе весь матч слышать «Вперёд, «Локо»!» Надеюсь, завтра мы сможем порадовать всех наших болельщиков. Главное сейчас — как следует выспаться. После таких матчей это бывает непросто, организм ещё в работе. Но я считаю, что именно сон даёт самое лучшее восстановление», — приводит слова Лопатина пресс-служба клуба.