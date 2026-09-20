Чемпион Единой лиги Джордан Лойд ответил на вопрос о возвращении в Россию

Защитник «Анадолу Эфес» и сборной Польши по баскетболу, а также экс-игрок «Зенита» Джордан Лойд высказался о теоретическом возвращении в Единую лигу ВТБ и возможности перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

— В теории ты бы рассмотрел возвращение в лигу ВТБ? Был бы «Зенит» в приоритете?

— Как баскетболист я всегда говорю: «Никогда не знаешь заранее». Но сейчас я живу сегодняшним днём. На данный момент все мои мысли только об «Анадолу Эфес» и победах с этой командой, — сказал Лойд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В сезоне-2021/2022 Лойд в составе «Зенита» стал чемпионом Единой лиги. В 25 матчах турнира защитник в среднем набирал 12,4 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 5,2 передачи. Более того, в финальной серии с ЦСКА Джордан в среднем записывал на свой счёт по восемь результативных передач за матч.

Сезон в составе «Зенита» стал для защитника единственным в России. После этого он выступал за «Монако», «Маккаби» и «Анадолу Эфес».

Читайте интервью с американо-польским защитником Джорданом Лойдом на «Чемпионате».