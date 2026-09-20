ПСБ запустил Центр уличного баскетбола в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 20 сентября 2026 года открылся Центр уличного баскетбола. Площадку международного класса, которая стала 27-м объектом проекта «ПСБ – Детям» и второй в Хабаровском крае, запустили председатель ПСБ Пётр Фрадков и губернатор региона Дмитрий Демешин. Спортивный центр разместился в историческом парке «Строитель», в котором проходят работы по масштабному обновлению.

Объект расположился на площади 1800 квадратных метров. ЦУБ оснащён двумя площадками со всепогодным покрытием для игры в баскетбол 5х5 с универсальной разметкой и включает пять зон для игры в баскетбол 3х3, а также тренажёры для занятий уличной гимнастикой.

«Успешный опыт спортивного сотрудничества ПСБ с регионом продолжается, и сегодня мы открываем второй Центр уличного баскетбола в Хабаровском крае. Ключевая цель проекта – сделать занятия спортом максимально доступными, чтобы инфраструктура находилась в шаговой доступности от дома. Это та база, которая необходима для будущих крупных спортивных достижений на национальном уровне. Баскетбол 3х3 – один из самых массовых и доступных видов спорта, он помогает вовлекать миллионы людей в активный и здоровый образ жизни. Поэтому мы поддерживаем и продолжаем реализовывать проекты, содействующие развитию детского и массового спорта в России», – отметил Пётр Фрадков.

Центр построен по стандартам Международной федерации баскетбола, что открывает возможность для проведения турниров любого уровня и фестивалей ГТО. Современная площадка рассчитана на 250 тысяч посетителей в год. Здесь смогут заниматься любители, профессионалы и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Как отмечал Президент РФ Владимир Владимирович Путин, спорт – это одна из основ здорового образа жизни. И сегодняшнее событие – ещё одно подтверждение тому, что в нашем регионе создаются условия для занятий физической культурой и спортом. Баскетбол в Хабаровском крае с каждым годом набирает популярность. Сегодня этим видом спорта у нас занимаются почти 21 тысяча человек, из них в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе – около 5 тысяч. Спасибо ПСБ и Российской федерации баскетбола за этот подарок жителям Комсомольска-на-Амуре», – сказал Дмитрий Демешин.

Посещение ЦУБ, как и других аналогичных объектов по всей стране, полностью свободное и бесплатное.

«ПСБ – наш надёжный партнёр в развитии спортивной инфраструктуры. Баскетбол считается одним из самых доступных массовых видов спорта – для того, чтобы начать играть в любом возрасте, нужен всего лишь мяч и площадка с кольцом. Совместными усилиями РФБ и ПСБ не просто строят площадки, а создают современные пространства для игры в баскетбол 5х5 и 3х3, где можно оттачивать броски, устраивать соревнования и просто приятно проводить досуг. Рад, что география нашего проекта расширяется и что ещё одна точка спортивного притяжения появилась в Комсомольске-на-Амуре», – поделился президент РФБ