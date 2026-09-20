Отец Егора Дёмина объяснил, почему Александр Овечкин служит его сыну примером

Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал о том, что нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является для его сына примером.

– Чего он хочет добиться в карьере?

– Опять же, отвечать должен сам Егор. Но он часто говорит, что хочет добиться значимых успехов в НБА, а также со сборной России на международном уровне, когда это будет возможно, и играть в любимый баскетбол как можно дольше. Для него отличный пример – это Александр Овечкин. Егор, кстати, приходил на игру Саши в Вашингтоне и встретился с ним после хоккейного матча. Они обменялись подарками, пообщались, это было очень круто. Мы постоянно на связи с мамой Саши Татьяной Николаевной, которая даёт нам очень важные советы и ориентиры, ведь она сама прошла большой путь с сыном, и мы ей очень благодарны за помощь, — приводит слова Дёмина-старшего Metro.