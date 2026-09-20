15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Отец Егора Дёмина объяснил, почему Александр Овечкин служит его сыну примером

Отец Егора Дёмина объяснил, почему Александр Овечкин служит его сыну примером
Комментарии

Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал о том, что нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является для его сына примером.

– Чего он хочет добиться в карьере?
– Опять же, отвечать должен сам Егор. Но он часто говорит, что хочет добиться значимых успехов в НБА, а также со сборной России на международном уровне, когда это будет возможно, и играть в любимый баскетбол как можно дольше. Для него отличный пример – это Александр Овечкин. Егор, кстати, приходил на игру Саши в Вашингтоне и встретился с ним после хоккейного матча. Они обменялись подарками, пообщались, это было очень круто. Мы постоянно на связи с мамой Саши Татьяной Николаевной, которая даёт нам очень важные советы и ориентиры, ведь она сама прошла большой путь с сыном, и мы ей очень благодарны за помощь, — приводит слова Дёмина-старшего Metro.

Материалы по теме
Эксперт объяснил, почему Дёмину будет комфортнее бросать в сезоне-2026/2027