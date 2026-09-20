Томович: если после финала нам будет не в чем себя упрекнуть, это станет главным итогом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над «Игокеа» со счётом 88:78 и выход команды в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Конечно, мы знали, что при определённой разнице в счёте выходили бы в финал даже в случае поражения. Но я настраивал парней исключительно на победу. Понимаете, мы сейчас строим команду и нам надо приучать себя выигрывать каждый матч вне зависимости от обстоятельств. Сегодня поначалу мы не были в силах правильно ответить на уровень контакта, который предложила «Игокеа». Но в большом перерыве смогли собраться и начать играть жёстче, с правильной энергией — прежде всего в защите. Это позволило нам проводить быстрые атаки, как мы и планировали до матча.

В очередной раз хочу от всей команды поблагодарить болельщиков, которые весь матч заря