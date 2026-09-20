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Томович: если после финала нам будет не в чем себя упрекнуть, это станет главным итогом

Томович: если после финала нам будет не в чем себя упрекнуть, это станет главным итогом
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над «Игокеа» со счётом 88:78 и выход команды в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
19 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 78
Игокеа
Лакташи
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Лопатин - 14, Самойленко - 11, Темиров - 10, Хаджибегович - 10, Квитковских - 8, Покушевски - 8, Барашков - 6, Ведищев - 2, Абдулбасиров, Фирсов
Игокеа: Пьер-Луи - 15, Стефанович - 12, Пэнн - 12, Паунович - 10, Армотрейдинг - 8, Ковачевич - 8, Лазич - 6, Гаврилович - 5, Тополович - 2, Антунович, Хрштич

«Конечно, мы знали, что при определённой разнице в счёте выходили бы в финал даже в случае поражения. Но я настраивал парней исключительно на победу. Понимаете, мы сейчас строим команду и нам надо приучать себя выигрывать каждый матч вне зависимости от обстоятельств. Сегодня поначалу мы не были в силах правильно ответить на уровень контакта, который предложила «Игокеа». Но в большом перерыве смогли собраться и начать играть жёстче, с правильной энергией — прежде всего в защите. Это позволило нам проводить быстрые атаки, как мы и планировали до матча.

В очередной раз хочу от всей команды поблагодарить болельщиков, которые весь матч заря