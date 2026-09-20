«В клубе довольны». Представитель Дёмина — о подготовке Егора к новому сезону НБА

Алексей Карванен, представляющий интересы российского разыгрывающего клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал о подготовке игрока к новому сезону лиги.

— Как проходит подготовка Егора к старту сезона НБА, до которого остаётся месяц? Насколько полезно для него было участие в Летней лиге?

— До начала сезона у Егора ещё есть достаточно времени, чтобы узнать своих новых одноклубников. На прошлой неделе он вернулся из Лос‑Анджелеса на базу в Бруклин после интенсивной индивидуальной работы. Самое важное, что произошло этим летом, — это то, что долечили травму стопы, которая беспокоила Егора. Лечение оказалось очень эффективным.

Ему было важно полностью восстановиться, чтобы в полную силу тренироваться летом, работать над необходимыми элементами игры. Он также много работал над своим телом и серьёзно окреп. Летняя лига прошла для Егора очень успешно. Его участие позволило увидеть элементы, над которыми он усердно работал, в условиях реальной игры. Прибавка была заметна во всех аспектах. В клубе очень довольны его прогрессом и ожидают от Егора отличного сезона. В клубе нет сомнений, что столь высокое место на драфте прошлого года было оправданным решением, и связывают с Егором своё будущее, рассчитывая на его дальнейший прогресс, — приводит слова Карванена «Матч ТВ».