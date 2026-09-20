Представитель Дёмина оценил шансы «Бруклина» попасть в плей-офф в новом сезоне

Алексей Карванен, представляющий интересы российского разыгрывающего клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оценил шансы клуба в сезоне-2026/2027.

«Сезон будет интересным, «Бруклин» серьёзно усилился, появилось больше опций в нападении и глубже скамейка. Я ожидаю, что Егору будет проще играть в новом сезоне, поскольку уровень игры одноклубников повысился, а с более качественными игроками всегда проще. Мы все ждём от Егора уверенной игры в защите, он сможет играть с хорошим контактом против игроков от защитников до тяжёлого форварда. А в нападении — продолжения его успешной игры в Летней лиге с бо́льшим количеством проходов под кольцо, игры в «краске» против маленьких игроков, фирменных трёхочковых с высоким процентом и красивых результативных передач.

Конкуренция на Востоке выросла, но и «Бруклин» смог усилить состав, наиболее реальной будет борьба за попадание в плей‑офф, скорее всего, через плей‑ин, поскольку количество команд с качественными составами явно больше восьми», — приводит слова Карванена «Матч ТВ».