Егор Дёмин вошёл в список кандидатов на прорыв в команде НБА по версии Bleacher Report

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вошёл в список игроков, от которых ожидают прорыва в сезоне-2026/2027, по версии Bleacher Report. Издание выбрало по одному кандидату от каждой команды НБА.

В список также вошли Дерек Лайвли («Даллас Маверикс»), Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт Уорриорз»), Никола Йович («Майами Хит»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») и другие игроки.

На драфте НБА 2025 года Егор Дёмин был выбран «Бруклином» под общим восьмым номером, что стало самым высоким выбором российского игрока за всю историю драфтов ассоциации.

В дебютном сезоне-2025/2026 Дёмин провёл 52 матча, 45 из которых начал в стартовом составе, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,2 подбора и 3,3 передачи за 25,2 минуты.