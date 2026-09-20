Сергей Кущенко: «Анадолу Эфес» выделяется своим отношением, качеством баскетбола и отдачей

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил выступление «Анадолу Эфес» на Суперкубке и поблагодарил турецкий клуб за серьёзное отношение к турниру.

«Эфес» выделяется своим отношением, качеством баскетбола и отдачей на площадке. На протяжении двух дней мы увидели в их исполнении прекрасный баскетбол. Поэтому необходимо отметить и поблагодарить наших партнёров — «Анадолу Эфес» и руководство клуба — за такое серьёзное отношение к Суперкубку. Надеюсь, финал станет ещё одним ярким украшением турнира», — приводит слова Кущенко пресс-служба лиги.

Напомним, финал Суперкубка с участием «Анадолу Эфес» и «Локомотива-Кубань» состоится сегодня, 20 сентября, начало в 19:00 мск.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал 20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Анадолу Эфес Стамбул Кто победит в основное время? П1 X П2