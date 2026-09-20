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Антон Юдин — перед финалом Кубка «Урал-Грейта»: будем пробовать какие-то новые вещи

Антон Юдин — перед финалом Кубка «Урал-Грейта»: будем пробовать какие-то новые вещи
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Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин рассказал о подготовке команды к финальном матчу с «Пармой» на предсезонном турнире «Кубок «Урал-Грейта».

«Ну, во-первых, всегда приятно играть в Перми. Все знают про болельщиков, и приятно, что даже на товарищеский турнир очень большая заполняемость для такого предсезонного турнира. В первую очередь это, конечно, атмосфера. Что касается самой игры, мы ещё в стадии становления, нам чуть-чуть не хватает времени и игр, поэтому какие-то вещи у нас получаются лучше, какие-то хуже. И мы с ними уже дома играли игру, поэтому сейчас, помимо того, что улучшаем какие-то вещи, скажем так, классические, мы также делали анализ предыдущей игры и будем сегодня пробовать какие-то новые вещи против «Пармы», — сказал Юдин в видео для телеграм-канала клуба.

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