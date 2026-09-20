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«Игокеа» — «Зенит», результат матча 20 сентября 2026, счет 83:79, Суперкубок Единой лиги — 2026

«Игокеа» обыграл «Зенит» в матче за 5-е место Суперкубка ЕЛ. У Санкт-Петербурга — 0 побед
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В воскресенье, 20 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в рамках которого клуб из Боснии и Герцеговины «Игокеа» встретился с «Зенитом». Боснийские баскетболисты победили со счётом 83:79 (10:20; 20:18; 27:17; 26:24) и заняли пятое место на турнире.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 5-е место
20 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Окончен
83 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
Игокеа: Пэнн - 21, Армотрейдинг - 16, Пьер-Луи - 16, Ковачевич - 13, Паунович - 6, Антунович - 6, Лазич - 5, Стефанович, Тополович, Хрштич
Зенит: Пойтресс - 25, Щербенев - 16, Мартюк - 12, Карасёв - 5, Жбанов - 5, Мэйсон - 4, Д. Кулагин - 3, Емченко - 3, Роберсон - 2, Воронцевич - 2, Земский - 2, Ирэбу

На этом турнире санкт-петербургский клуб не одержал ни одной победы.

Лучшим игроком в составе «Игокеа» стал британский центровой Джоэл Армотрейдинг — 16 очков, девять подборов, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+29». 21 очко набрал американский разыгрывающий Роман Пэнн.

У «Зенита» отличился американский центровой Алекс Пойтресс — 25 очков, шесть подборов, одна передача, два блок-шота и одна потеря при коэффициенте эффективности «+29».

Календарь Суперкубка Единой лиги - 2026
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