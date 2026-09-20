«Игокеа» обыграл «Зенит» в матче за 5-е место Суперкубка ЕЛ. У Санкт-Петербурга — 0 побед

В воскресенье, 20 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в рамках которого клуб из Боснии и Герцеговины «Игокеа» встретился с «Зенитом». Боснийские баскетболисты победили со счётом 83:79 (10:20; 20:18; 27:17; 26:24) и заняли пятое место на турнире.

На этом турнире санкт-петербургский клуб не одержал ни одной победы.

Лучшим игроком в составе «Игокеа» стал британский центровой Джоэл Армотрейдинг — 16 очков, девять подборов, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+29». 21 очко набрал американский разыгрывающий Роман Пэнн.

У «Зенита» отличился американский центровой Алекс Пойтресс — 25 очков, шесть подборов, одна передача, два блок-шота и одна потеря при коэффициенте эффективности «+29».