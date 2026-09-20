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Автодор — Самара, результат матча 20 сентября 2026, счет 80:69, Кубок Урал-Грейта — 2026

«Автодор» обыграл «Самару» и завоевал бронзовые медали Кубка «Урал-Грейта»
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В воскресенье, 20 сентября, на стадионе «Молот» в Перми состоялся матч за третье место Кубка «Урал-Грейта» — 2026, в рамках которого «Автодор» встретился с «Самарой». Победу одержали гости из Саратова со счётом 80:69 (24:16, 21:16, 19:19, 16:18) и стали обладателями бронзовых медалей.

Лучшим игроком матча оказался игрок «Автодора» форвард Александр Евсеев. На его счету 17 очков, восемь подборов, две передачи, два перехвата при коэффициенте эффективности «+26».

Среди самарской команды лучшим стал российский форвард Дмитрий Чебуркин с 20 очками, также он сделал три подбора, одну передачу и один блок-шот при двух потерях с коэффициентом эффективности «+17».

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