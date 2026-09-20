Хряпа объяснил, почему система Fan ID не нужна в баскетболе

Прославленный российский баскетболист и заместитель руководителя департамента национальных и резервных сборных России по баскетболу Виктор Хряпа высказался о системе Fan ID в отечественном баскетболе.

«Идея паспорта болельщика актуальна, когда на стадионе большое количество людей. Хоть баскетбол и обладает 10-тысячными залами, но вопрос не так актуален, как в футболе. К тому же в баскетболе фанаты не настолько агрессивны, как в футболе. С какой целью их отслеживать и вводить Fan ID?

И стоит ли это тех затрат и проблем для болельщиков? Надо посмотреть, что на весах. Если проблема возникнет, то уже тогда её надо решать. Пока для баскетбола это неактуально. В системе есть логичность и свою плюсы, но пока не для баскетбола. Давайте для начала построим залы в каждом регионе, чтобы их оборудовать и следить за болельщиками. Люди пускай приходят, а Fan ID — дело за малым», — приводит слова Хряпы «Советский спорт».