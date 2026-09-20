Тренер «Игокеа» оценил уровень игры российских клубов

Главный тренер команды «Игокеа» Ненад Стефанович высказался об игре российских клубов после победы в матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 с «Зенитом» (83:79).

— Как вам Россия? Успели посмотреть Москву?

— Мы успели посмотреть Москву, у нас был один выходной. Я был здесь, наверное, лет 20 назад, когда играл за «Партизан» в Евролиге. Так что сейчас кое-что вспомнил. Красная площадь очень красивая, да и вообще всё там вокруг. У нас был один свободный день, и мы посетили Москву. Очень приятный, красивый город. Как он может не нравиться?

— Что думаете об уровне российских клубов?

– Очевидно, что у команд очень высокий уровень. Конечно, в Лиге АБА у нас есть команды Евролиги и Еврокубка. Я бы сказал, что все команды из России показывают баскетбол высокого уровня, но я не могу сейчас оценивать, тянут ли они на Евролигу или что-то в этом роде. Но здесь много отличных игроков, много хороших тренеров. Нам в удовольствие играть в матчах такого уровня, — сказал Стефанович в беседе с корреспондентом «