Тренер «Игокеа» высказался об отсутствии побед у «Зенита» в Суперкубке Единой лиги

Главный тренер команды «Игокеа» Ненад Стефанович высказался о работе своего коллеги Душко Ивановича в санкт-петербургском «Зените».

— Душко Иванович — новый главный тренер для «Зенита». Что думаете о его работе?

— Великий тренер, отличный человек, потрясающие результаты, невероятный специалист.

— У них три поражения в Суперкубке. Может настораживать?

— Это товарищеские матчи. Нет, три поражения не могут определять карьеру Ивановича. Невероятный тренер. Я им очень восхищаюсь, — сказал Стефанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В воскресенье, 20 сентября, «Игокеа» обыграл «Зенит» в матче за пятое место в Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2026 со счётом 83:79.