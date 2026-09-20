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Тренер «Игокеа» высказался об отсутствии побед у «Зенита» в Суперкубке Единой лиги

Тренер «Игокеа» высказался об отсутствии побед у «Зенита» в Суперкубке Единой лиги
Комментарии

Главный тренер команды «Игокеа» Ненад Стефанович высказался о работе своего коллеги Душко Ивановича в санкт-петербургском «Зените».

— Душко Иванович — новый главный тренер для «Зенита». Что думаете о его работе?
— Великий тренер, отличный человек, потрясающие результаты, невероятный специалист.

— У них три поражения в Суперкубке. Может настораживать?
— Это товарищеские матчи. Нет, три поражения не могут определять карьеру Ивановича. Невероятный тренер. Я им очень восхищаюсь, — сказал Стефанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В воскресенье, 20 сентября, «Игокеа» обыграл «Зенит» в матче за пятое место в Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2026 со счётом 83:79.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 5-е место
20 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Окончен
83 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
Игокеа: Пэнн - 21, Армотрейдинг - 16, Пьер-Луи - 16, Ковачевич - 13, Паунович - 6, Антунович - 6, Лазич - 5, Стефанович, Тополович, Хрштич
Зенит: Пойтресс - 25, Щербенев - 16, Мартюк - 12, Карасёв - 5, Жбанов - 5, Мэйсон - 4, Д. Кулагин - 3, Емченко - 3, Роберсон - 2, Воронцевич - 2, Земский - 2, Ирэбу
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