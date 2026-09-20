«10 из 10». Тренер «Игокеа» высоко оценил игру клуба на Суперкубке Единой лиги

Главный тренер команды «Игокеа» Ненад Стефанович оценил выступление подопечных на Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2026, где боснийский коллектив занял пятое место.

— Как оцените выступление «Игокеа» на Суперкубке?

— Оценю на 10 из 10, потому что мы играли невероятно смело. Очень хорошая первая игра с ЦСКА, к сожалению, мы проиграли. Вчера была отличная игра, моё удаление — это моя ошибка, я не должен был так поступать. А сегодня, играя всего ввосьмером… Мы закончили вчерашний матч в 22:30, а сегодня сыграли ввосьмером и победили. Я считаю, это показывает огромный характер команды.

— Какие ожидания от нового сезона в Basket Cup?

— Выиграть несколько матчей, — сказал Стефанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.