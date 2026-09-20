«Это непозволительно для нас». Александр Щербенёв — о шестом месте «Зенита» на Суперкубке

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв прокомментировал шестое место команды на Суперкубке Единой лиги ВТБ после матча с «Игокеа». Команда не смогла одержать ни одной победы на турнире.

«У нас пока много ошибок, недопонимания, которое нужно исправлять в самое кратчайшее время, потому что буквально через пять дней начинается сезон Единой лиги. Не понимаем друг друга? Да, наверное. Мы должны реально оценивать свои возможности. Не можем мы так играть, занимать на Суперкубке шестое место. Это непозволительно для «Зенита», независимо от того, что новый тренер, новый состав. Должны бороться и быть минимум в призёрах и бороться за чемпионство. Поэтому очень неприятно для нас сложился турнир, но я думаю, это будет для нас уроком, и будем делать какие-то выводы и исправляться в сезоне», — приводит слова Щербенёва телеграм-канал СБГ Daily.