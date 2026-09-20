ЦСКА обыграл УНИКС с разницей в 20 очков в матче за третье место Суперкубка Единой лиги

Сегодня, 20 сентября, в Москве завершился матч за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором встречались местный ЦСКА и казанский УНИКС. Игра закончилась победой ЦСКА со счётом 79:59 (18:9, 27:12, 15:23, 19:15).

Самым результативным во встрече стал игрок ЦСКА, американский разыгрывающий Мело Тримбл с 16 очками. Также на его счету четыре подбора, три перехвата и четыре передачи.

Среди баскетболистов казанской команды отличился Дмитрий Узинский, на счету которого 11 очков, семь подборов и три перехвата.

Напомним, в финале турнира турецкий клуб «Анадолу Эфес» встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубань».