15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — УНИКС, результат матча 20 сентября 2026, счет 79:59, Суперкубок Единой лиги ВТБ – 2026

ЦСКА обыграл УНИКС с разницей в 20 очков в матче за третье место Суперкубка Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, в Москве завершился матч за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором встречались местный ЦСКА и казанский УНИКС. Игра закончилась победой ЦСКА со счётом 79:59 (18:9, 27:12, 15:23, 19:15).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
20 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
79 : 59
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 13, Елатонцев - 11, Ухов - 10, Руженцев - 7, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Курбанов - 5, Антонов - 4, Уэйр - 3, Карпенко, Чадов
УНИКС: Узинский - 11, Рейнольдс - 9, Брайс - 8, Шаманич - 8, Адамс - 7, Ратэн-Мэйс - 5, Швед - 5, Маккормак - 4, Коновалов - 2, Беленицкий, Захаров, Клюев

Самым результативным во встрече стал игрок ЦСКА, американский разыгрывающий Мело Тримбл с 16 очками. Также на его счету четыре подбора, три перехвата и четыре передачи.

Среди баскетболистов казанской команды отличился Дмитрий Узинский, на счету которого 11 очков, семь подборов и три перехвата.

Напомним, в финале турнира турецкий клуб «Анадолу Эфес» встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Следите за повесткой Единой лиги на «Чемпионате»: