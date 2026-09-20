Защитник «Зенита» Кулагин высказался о результатах команды в Суперкубке Единой лиги

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин подвёл итоги Суперкубка Единой лиги — 2026, где петербургская команда заняла последнее место.

— «Зенит» завершил участие в очередном предсезонном турнире. Подведите, пожалуйста, итоги?

— Предсезонка завершена, но нам всё ещё есть над чем работать. Мы понимаем ошибки, и хорошо, что у нас до первой регулярной игры сезона, до первой официальной ещё есть время на подготовку. Нужно двигаться дальше с высоко поднятой головой. Мы собрались здесь для того, чтобы побеждать, и будем прикладывать для этого все необходимые усилия. Однако всё это пока слова. Я убеждён, что нам ещё очень много необходимо доказывать на площадке.

— «Зенит» реализовал 5 из 25 трёхочковых в заключительной игре Суперкубка. В чём причина?

— Мы промазали большое количество открытых бросков, но мы их создавали, находили возможность. Конечно, это нужно делать на протяжении всей игры, а не в отдельных моментах. Согласен с тем, что мы находимся не в оптимальной форме, не в оптимальных кондициях, но приложим все усилия для победы, — сказал Кулагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.