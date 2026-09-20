Защитник «Зенита» Кулагин поделился ожиданиями от первого матча нового сезона Единой лиги

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от предстоящего первого матча нового сезона Единой лиги с «Уралмашем», который состоится 25 сентября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Первый матч в новом сезоне с «Уралмашем», следили за командой в предсезонке?

— Да, конечно, ведь там играет мой брат. Он вошёл в символическую пятёрку на Спартакиаде. «Уралмаш» собрался раньше, чем мы, команда молодая и азартная. Команда, которой руководит Антон Юдин.

Однако на протяжении всего сезона неважно, кто будет нам противостоять, важно обращать внимание на себя и работать над собой. Это ключ к большим победам, — сказал Кулагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.