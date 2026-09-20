«Уралмаш» обыграл «Парму» и стал победителем Кубка «Урал-Грейта»

В воскресенье, 20 сентября, на стадионе «Молот» в Перми состоялся финальный матч предсезонного турнира Кубок «Урал-Грейта» — 2026, в рамках которого екатеринбургский «Уралмаш» встретился с пермской «Бетсити Пармой». Победу одержали гости из Екатеринбурга со счётом 90:80 (14:23, 13:31, 22:31, 31:5).

Самыми результативными в составе «Пармы» стали американские игроки Би Джей Джонсон, набравший 21 очко (два подбора, две передачи, два перехвата), и Айзейя Уэйли с 16 очками и 10 подборами.

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Уралмаш» встретится с «Зенитом», а «Парма» начнёт сезон матчем с «Локомотивом-Кубань».