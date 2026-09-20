Защитник УНИКСа Брендан Адамс подвёл итоги Суперкубка и оценил готовность команды к сезону

Защитник УНИКСа Брендан Адамс ответил на вопросы о поражении от ЦСКА (59:79), выступлении на Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2026 и готовности к регулярному чемпионату — 2026/2027.

— Что пошло не так в матче с ЦСКА?

— У нас нет оправданий. Мы вышли немного вялыми, нам не хватало энергии вначале, и они вышли и хотели победы больше, чем мы, честно говоря. Так что нам просто нужно выходить с большей энергией каждый день.

— Как бы ты оценил выступление УНИКСа на Суперкубке и предсезонку в целом?

— Я не могу дать какую-то точную цифру, но я бы сказал, что это была хорошая предсезонка от начала и до конца. Мы во многом прибавили. Это был неплохой Суперкубок, мы многое узнали о нашей команде. И, думаю, это был хороший опыт для нас. Мы вернёмся домой, станем лучше и будем готовы к сезону.

— Команда полностью готова к регулярному чемпионату?

— Я думаю, что если мы ещё не готовы на 100%, то будем готовы к тому моменту, когда сыграем с «Бетсити Пармой» 26 сентября. Так что, думаю, мы на верном пути, — сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.