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Защитник УНИКСа Брендан Адамс подвёл итоги Суперкубка и оценил готовность команды к сезону

Защитник УНИКСа Брендан Адамс подвёл итоги Суперкубка и оценил готовность команды к сезону
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Защитник УНИКСа Брендан Адамс ответил на вопросы о поражении от ЦСКА (59:79), выступлении на Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2026 и готовности к регулярному чемпионату — 2026/2027.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
20 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
79 : 59
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 13, Елатонцев - 11, Ухов - 10, Руженцев - 7, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Курбанов - 5, Антонов - 4, Уэйр - 3, Карпенко, Чадов
УНИКС: Узинский - 11, Рейнольдс - 9, Брайс - 8, Шаманич - 8, Адамс - 7, Ратэн-Мэйс - 5, Швед - 5, Маккормак - 4, Коновалов - 2, Беленицкий, Захаров, Клюев

— Что пошло не так в матче с ЦСКА?
— У нас нет оправданий. Мы вышли немного вялыми, нам не хватало энергии вначале, и они вышли и хотели победы больше, чем мы, честно говоря. Так что нам просто нужно выходить с большей энергией каждый день.

— Как бы ты оценил выступление УНИКСа на Суперкубке и предсезонку в целом?
— Я не могу дать какую-то точную цифру, но я бы сказал, что это была хорошая предсезонка от начала и до конца. Мы во многом прибавили. Это был неплохой Суперкубок, мы многое узнали о нашей команде. И, думаю, это был хороший опыт для нас. Мы вернёмся домой, станем лучше и будем готовы к сезону.

— Команда полностью готова к регулярному чемпионату?
— Я думаю, что если мы ещё не готовы на 100%, то будем готовы к тому моменту, когда сыграем с «Бетсити Пармой» 26 сентября. Так что, думаю, мы на верном пути, — сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Как прошёл матч для казанцев:
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