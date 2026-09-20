Защитник ЦСКА Руженцев: победа над УНИКСом — следствие хорошей защиты

Защитник ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал победу над УНИКСом (79:59) в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026.

— За счёт чего удалось уверенно победить УНИКС?

— Я думаю, что мы сделали работу над ошибками за один свободный день, который у нас был. Пообщались, посмотрели видео, поняли, что нужно улучшить в первую очередь защиту, конечно. И сегодня вот УНИКС и 60 не забил. Это и есть следствие нашей хорошей защиты сегодня.

В нападении не скажу, что мы прямо очень много забили, ну, 80 — хороший результат, но в основном, наверное, можно забивать больше, чтобы выигрывать. Но за счёт защиты сегодня сделали вот эту разницу, — сказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.