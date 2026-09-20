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Защитник ЦСКА Руженцев: победа над УНИКСом — следствие хорошей защиты

Защитник ЦСКА Руженцев: победа над УНИКСом — следствие хорошей защиты
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Защитник ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал победу над УНИКСом (79:59) в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
20 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
79 : 59
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 13, Елатонцев - 11, Ухов - 10, Руженцев - 7, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Курбанов - 5, Антонов - 4, Уэйр - 3, Карпенко, Чадов
УНИКС: Узинский - 11, Рейнольдс - 9, Брайс - 8, Шаманич - 8, Адамс - 7, Ратэн-Мэйс - 5, Швед - 5, Маккормак - 4, Коновалов - 2, Беленицкий, Захаров, Клюев

— За счёт чего удалось уверенно победить УНИКС?
— Я думаю, что мы сделали работу над ошибками за один свободный день, который у нас был. Пообщались, посмотрели видео, поняли, что нужно улучшить в первую очередь защиту, конечно. И сегодня вот УНИКС и 60 не забил. Это и есть следствие нашей хорошей защиты сегодня.

В нападении не скажу, что мы прямо очень много забили, ну, 80 — хороший результат, но в основном, наверное, можно забивать больше, чтобы выигрывать. Но за счёт защиты сегодня сделали вот эту разницу, — сказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Как прошёл матч для армейцев:
Ждали борьбы… А ЦСКА уничтожил УНИКС в Суперкубке Единой лиги
Ждали борьбы… А ЦСКА уничтожил УНИКС в Суперкубке Единой лиги
Комментарии
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