Защитник ЦСКА Руженцев высказался о результатах команды в Суперкубке Единой лиги

Защитник ЦСКА Самсон Руженцев оценил выступление команды на Суперкубке Единой лиги ВТБ и предсезонных матчах. ЦСКА занял третье место, обыграв казанский УНИКС — 79:59.

— Как оценишь выступление ЦСКА на Суперкубке и в целом на предсезонных матчах?

– В целом пока не очень хорошо. Пока всё рано ещё. Я думаю, что набираем нашу форму. Мы позже всех начали, меньше всех ещё вместе находимся в этом сезоне, поэтому пока что так. Но сегодняшний матч, например, показывает, что наша работа продолжается, продолжается не зря, и что мы будем только расти дальше.

– Как скоро наберёте форму?

– Самое главное, я думаю, к концу сезона быть готовым правильно, когда там самые главные матчи в мае. Естественно, мы хотим подойти к ней гораздо раньше, потому что сезон долгий и нужно отстаивать свои позиции с самого начала, поэтому постараемся как можно быстрее, — сказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.