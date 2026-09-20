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Защитник ЦСКА Руженцев высказался о результатах команды в Суперкубке Единой лиги

Защитник ЦСКА Руженцев высказался о результатах команды в Суперкубке Единой лиги
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Защитник ЦСКА Самсон Руженцев оценил выступление команды на Суперкубке Единой лиги ВТБ и предсезонных матчах. ЦСКА занял третье место, обыграв казанский УНИКС — 79:59.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
20 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
79 : 59
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 13, Елатонцев - 11, Ухов - 10, Руженцев - 7, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Курбанов - 5, Антонов - 4, Уэйр - 3, Карпенко, Чадов
УНИКС: Узинский - 11, Рейнольдс - 9, Брайс - 8, Шаманич - 8, Адамс - 7, Ратэн-Мэйс - 5, Швед - 5, Маккормак - 4, Коновалов - 2, Беленицкий, Захаров, Клюев

— Как оценишь выступление ЦСКА на Суперкубке и в целом на предсезонных матчах?
– В целом пока не очень хорошо. Пока всё рано ещё. Я думаю, что набираем нашу форму. Мы позже всех начали, меньше всех ещё вместе находимся в этом сезоне, поэтому пока что так. Но сегодняшний матч, например, показывает, что наша работа продолжается, продолжается не зря, и что мы будем только расти дальше.

– Как скоро наберёте форму?
– Самое главное, я думаю, к концу сезона быть готовым правильно, когда там самые главные матчи в мае. Естественно, мы хотим подойти к ней гораздо раньше, потому что сезон долгий и нужно отстаивать свои позиции с самого начала, поэтому постараемся как можно быстрее, — сказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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