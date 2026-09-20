Форвард «Автодора» Холлис высказался о победе над «Самарой» в матче Кубка «Урал-Грейта»

Форвард «Автодора» Кёртис Холлис прокомментировал победу своей команды над «Самарой» (80:69) в матче за третье место Кубка «Урал-Грейта».

«Очень горжусь парнями и тем, как мы боролись. Все вышли на новый уровень. Все знают, что у нас были выпавшие из состава, но это не оправдание. Мы должны были выйти сфокусированными и готовыми играть — и мы это сделали. У тренера был отличный план на игру, и мы сделали то, что нужно для победы.

Это был хороший тест для нас, но первый этап — 26-го числа, и мы должны быть готовы, когда это действительно важно. Сейчас отдохнём, вернёмся в Саратов и будем готовиться. Не могу дождаться встречи со всеми классными болельщиками «Автодора»!» — приводит слова Холлиса пресс-служба клуба.