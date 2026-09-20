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Локомотив-Кубань — Анадолу Эфес, результат матча 20 сентября 2026, счет 82:88, Суперкубок Единой лиги — 2026

«Анадолу Эфес» стал победителем Суперкубка Единой лиги, обыграв в финале «Локо»
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Сегодня, 20 сентября, в Москве завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра закончилась победой «Анадолу Эфес» со счётом 88:82 (22:25, 25:16, 21:26, 21:14). Таким образом, команда из Турции стала победителем Суперкубка.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

Самым результативным игроком встречи стал американский баскетболист «Анадолу Эфес» Майк Джеймс с 27 очками. Также на его счету четыре подбора и четыре передачи с двумя потерями.

Среди баскетболистов краснодарской команды отличились россиянин Максим Барашков и серб Алексей Покушевски. Оба баскетболиста набрали по 20 очков.

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