«Анадолу Эфес» стал победителем Суперкубка Единой лиги, обыграв в финале «Локо»

Сегодня, 20 сентября, в Москве завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра закончилась победой «Анадолу Эфес» со счётом 88:82 (22:25, 25:16, 21:26, 21:14). Таким образом, команда из Турции стала победителем Суперкубка.

Самым результативным игроком встречи стал американский баскетболист «Анадолу Эфес» Майк Джеймс с 27 очками. Также на его счету четыре подбора и четыре передачи с двумя потерями.

Среди баскетболистов краснодарской команды отличились россиянин Максим Барашков и серб Алексей Покушевски. Оба баскетболиста набрали по 20 очков.