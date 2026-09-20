Тренер «Автодора» Вергун подвёл итоги Кубка «Урал-Грейта» для своей команды

Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал участие команды в Кубке «Урал-Грейта». Саратовский клуб занял третье место.

«Очень рады, что получилось принять участие в этом турнире. К сожалению, пришлось играть в такой усечённой ротации. Мне кажется, и для Хаффмана, и для Грина это был бы очень хороший последний штрих предсезонки. Но имеем то, что имеем. С другой стороны, некоторые ребята получили возможность проявить себя — и я очень доволен тем, как многие из них себя показали, показали характер.

Большую часть игры с «Пармой», наверное, можно занести себе в актив. Сегодня мы больше контролировали всю игру и довели её до логического завершения. Поэтому на положительной ноте заканчиваем нашу предсезонку. Осталось добраться домой, восстановиться, дождаться всех ребят после болезней и травм и с поддержкой наших болельщиков войти в сезон домашней игрой с «Самарой». Всех ждём!» — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».