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Защитник «Зенита» Щербенёв поделился ожиданиями от матча с «Уралмашем»

Защитник «Зенита» Щербенёв поделился ожиданиями от матча с «Уралмашем»
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Защитник «Зенита» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от первого матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Первый соперник — «Уралмаш».
— Многое слышал про команду, про их работу на предсезонке. К тому же со многими играли в сборной России, пересеклись в чемпионате. Знакомые ребята, знакомая команда, но дома мы обязаны побеждать. Разберём игру соперника детальнее и сделаем всё, чтобы победить, — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».

Напомним, в прошлом сезоне Единой лиги «Зенит» занял четвёртое место.

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