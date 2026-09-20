Защитник «Зенита» Щербенёв поделился ожиданиями от матча с «Уралмашем»

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от первого матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Первый соперник — «Уралмаш».

— Многое слышал про команду, про их работу на предсезонке. К тому же со многими играли в сборной России, пересеклись в чемпионате. Знакомые ребята, знакомая команда, но дома мы обязаны побеждать. Разберём игру соперника детальнее и сделаем всё, чтобы победить, — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».

Напомним, в прошлом сезоне Единой лиги «Зенит» занял четвёртое место.