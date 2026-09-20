Защитник «Зенита» Щербенёв поделился ожиданиями от матча с «Уралмашем»

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от первого матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге.
— Первый соперник — «Уралмаш».
— Многое слышал про команду, про их работу на предсезонке. К тому же со многими играли в сборной России, пересеклись в чемпионате. Знакомые ребята, знакомая команда, но дома мы обязаны побеждать. Разберём игру соперника детальнее и сделаем всё, чтобы победить, — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».
Напомним, в прошлом сезоне Единой лиги «Зенит» занял четвёртое место.