Стала известна символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги — 2026

По итогам Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 была определена символическая пятёрка турнира. В неё вошли представители пяти разных клубов.

В символическую пятёрку вошли: защитник ЦСКА Мело Тримбл, защитник «Игокеа» Нейт Пьер-Луи, центровой «Зенита» Андрей Мартюк, центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович и форвард УНИКСа Джален Рейнольдс.

Лучшим тренером Суперкубка признан Пабло Ласо, возглавляющий «Анадолу Эфес». Турецкий клуб стал первым иностранным победителем турнира. Ранее титул выигрывали только российские ЦСКА (трижды) и «Зенит» (дважды). Нынешний сезон Единой лиги будет посвящён памяти почётного президента турнира Сергея Иванова.