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Майк Джеймс признан MVP Суперкубка Единой лиги

Майк Джеймс признан MVP Суперкубка Единой лиги
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Американский защитник «Анадолу Эфес» Майк Джеймс признан самым ценным игроком (MVP) Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026. Американец помог турецкому клубу впервые в истории турнира стать победителем, обыграв в финале «Локомотив-Кубань» (88:82).

В финальной встрече на счету Джеймса 27 очков. Решающим стал его точный дальний бросок с фолом за 14 секунд до сирены, доведший преимущество «Эфеса» до шести очков. В среднем за три матча турнира Джеймс набирал 19 очков 4,7 подбора и 3,7 передачи.

«Анадолу Эфес» стал первым иностранным победителем Суперкубка. Ранее титул выигрывали только российские ЦСКА (трижды) и «Зенит» (дважды).

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Новости. Баскетбол
  • 20 сентября 2026
  • 22:33